ROMA – Jessica Mazzoli ha attaccato Morgan durante la puntata di Domenica Live. La Mazzoli, che Morgan aveva conosciuto quando era Giudice di X Factor e con cui ha avuto una figlia, Lara, che ora ha 6 anni, ha chiesto aiuto a Barbara D’Urso, per fare un appello al cantante che secondo le sue parole non avrebbe mai assolto ai suoi economici, ma soprattutto ai suoi doveri di padre.

“Mia figlia per lui non esiste” le parole di Jessica Mazzoli rivolte a Morgan.

La D’Urso, turbata dalla storia, ha cercato di ammorbidire gli animi, dicendo che tantissime madri per il bene dei loro figli sopportano molte cose, proprio per non farli soffrire e ha esortato Jessica a fare un ultimo tentativo tramite Domenica Live per cercare di appianare la situazione.

Nonostante le buone intenzione la Mazzoli ha raccontato della totale mancanza di Morgan, del fatto che mai si è preso cura della figlia che per lui non esiste. Non è la prima volta che Jessica denuncia questa situazione e proprio per questo motivo, Il cantante l’aveva esortata a non parlare e a non rilasciare interviste.

“Se non parli, io posso lavorare – avrebbe detto Morgan a Jessica – e quindi posso provvedere a tua figlia” cosa che però non ha mai fatto, almeno secondo le parole della sua ex compagna.

“Lui mi ha mancato di rispetto come donna, madre e artista, e in questo periodo ho anche avuto molti problemi e nonostante questo non ho mai fatto mancare nulla a Lara”.