ROMA – La professoressa Ambra Lombardo ha lasciato la casa del Grande Fratello, mettendo fine all’amicizia speciale con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Lui le invia una lettera che sembra davvero d’amore attraverso Domenica Live e Barbara D’Urso decide di fare chiarezza. Durante l’intervista con Ambra, la D’Urso incalza sui sentimenti di lei e alla fine l’ex concorrente del reality show ammette: “Lo penso spesso”.

Che Kikò Nalli sperasse in qualcosa di più di un’amicizia con Ambra non è un segreto, anche se la Lombardo aveva qualcuno ad attenderla fuori dalla casa. L’ex marito della Cipollari infatti ha scritto all’ex coinquilina della casa una lettera d’amore, in cui parla dei suoi sentimenti. Intervistata nel salotto di Domenica Live, la professoressa ha però ammesso che la persona che “frequentava”, parlandone al passato. Un dettaglio che non è sfuggito alla D’Urso, che la incalza e lei replica: “Ci siamo frequentati solo per due settimane prima che io entrassi al Grande Fratello”.

Un’ammissione quella della Lombardo che scatena la reazione di stupore degli altri ospiti in studio, fino a quando lei stessa ammette con un sorriso felice: “Ammetto che da quando sono uscita dalla casa penso spesso a lui”. Che sia amore tra Ambra e Kikò?