ROMA – Il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena? “È stata una trappola”, secondo Kikò Nalli che a Domenica Live sfoga tutta la sua rabbia per lo scandalo che ha travolto la sua fidanzata. Il riferimento è alle foto pubblicate da un noto settimanale che ritraggono un presunto bacio tra i due gieffini Ambra e Gaetano.

Foto che in realtà, secondo Kikò Nalli, sarebbero false perché frutto di una distorsione: i due, a suo dire, si stavano scambiando un bacio sulla guancia. “Dietro c’è una fitta rete con una regia che ha gestito in modo sbagliato questa situazione. La regia uscirà fuori, presenterò il piatto quando è freddo”, ha spiegato l’ex marito di Tina Cipollari alterandosi.

Kikò fatica a trattenersi e riversa un fiume di parole su Barbara D’Urso che più di una volta lo invita a calmarsi, non comprendendo le ragioni della sua ira, visto che è proprio lei che sta cercando di aiutare la coppia a fare chiarezza. Kikò però insiste: “Devo parlare io. Per tre settimane hanno sputato sentenze su una persona che non era presente. Ambra non è stata invitata per tre settimane, è stata invitata oggi. Ora deve andare in onda tutto quello che dico io”.

A quel punto la conduttrice sbotta: “Adesso basta. Non decidi tu come devo fare la trasmissione. Mi dispiace che tu sia ferito, ma sai quante cose di questo tipo sono state fatte a me negli anni? Poi si scopre la verità. E quando si scoprirà anche nel tuo caso la gente ti vorrà anche più bene”.

La conversazione prosegue arrabbiata, con Kikò che cerca di sovrastare la voce della conduttrice. Il sereno torna solo quando Barbara D’Urso mostra un video, la prova schiacciante in cui si evince che il presunto bacio delle foto non c’è mai stato. “Gaetano è stato smascherato – dice Barbara D’Urso – vedremo come risponderà”.

Fonte: Domenica Live