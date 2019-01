ROMA – Nella puntata di oggi, domenica 20 gennaio, di “Domenica Live” Barbara D’Urso intervisterà Vittorio Cecchi Gori e l’ex moglie Rita Rusic. I due hanno riallacciato i rapporti dopo oltre 10 anni in cui non si sono né visti né parlati.

Chissà se Rita Rusic tornerà a parlare di Valeria Marini. Intervistata da “Sabato Italiano”, la Rusic aveva lanciato pesanti accuse contro la Marini:

“Valeria Marini non è gradita dai figli – le parole di Rita Rusic – è lei che ha rovinato la vita della famiglia. Mi ricordo i Natali, i compleanni, a cui Vittoria non poteva mai partecipare, mentre Mario sì. Valeria Marini è riuscita a dividere i figli, ha spaccato la famiglia, io per 5 anni ho vissuto un inferno. Una volta, al compleanno di Mario, mi ha cacciato davanti a tutti. Io non me le dimentico certe cose e non me le voglio dimenticare. Devi imparare a non farti usare e devi avere rispetto per i figli”.