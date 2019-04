ROMA – Una lettera della mamma biologica di Serena Rutelli è arrivata a Barbara D’Urso. La conduttrice a Domenica Live rivela in diretta il 28 aprile che la madre biologica di Serena, concorrente del Grande Fratello e figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, ha scritto alla ragazza. Sarà proprio Serena, durante la diretta del reality show del 29 aprile, a decidere se leggere la lettera oppure no.

La D’Urso aveva già parlato di una busta dal contenuto “choc” indirizzata alla Rutelli durante la diretta di Pomeriggio 5, lasciando intuire che potesse trattarsi di una persona del passato della ragazza. Serena e la sorella Monica infatti sono state abbandonate dalla madre quando erano bambine e date in adozione dal padre. La due sorelle sono state poi adottate dai coniugi Rutelli e Palombelli, che le hanno cresciute con amore. Per questo motivo la conduttrice, dal salotto di Domenica Live, ha chiaramente detto di averli avvisati di quanto stava accadendo.

Nella lettera la madre biologica di Serena chiede di poterla vedere e di poter avere dei contatti con lei. Una richiesta a cui sarà la ragazza a dover rispondere, quindi solo il 29 aprile si saprà se la giovane vorrà o meno conoscerla o ascoltarla. Una decisione non facile, dato che la ragazza non ha mai conosciuto la madre, che l’ha abbandonata per motivi che ad oggi non si conoscono.