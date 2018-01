ROMA – Nel corso della prima puntata annuale di Domenica Live, in onda domenica 7 gennaio 2018, Barbara D’Urso è stata protagonista di un acceso diverbio con Ludwig Kons, figlio di Ilona Staller, in merito alla condanna per truffa all’assicurazione subita dall’ex pornostar, per un presunto morso ad una mano ricevuto da un cane.

Le tensioni sono cominciate quando la presentatrice ha preso le distanze rispetto alle opinioni di Kons sulla giustizia italiana.

“Vorrei dissociarmi dal fatto che i giudici sbagliano le sentenze – ha precisato la d’Urso – E’ un tuo punto di vista, che è sbagliato”. Parole di fronte alle quali il ragazzo ha ribattuto ricordando una denuncia – poi archiviata – contro la D’Urso dall’Ordine dei Giornalisti: “Anche tu sei stata denunciata dall’Ordine giornalisti per esercizio abusivo. Non è la stessa cosa?”. E ancora: “Adesso faccio come te, premo il bottone rosso per l’applauso del pubblico”.

La replica della D’Urso non si è fatta attendere: “Trovo assolutamente scorretto quello che tu stai facendo. Ti sei informato male perché, su quell’accusa che è stata fatta, è iniziato un processo, io sono stata ascoltata in procura ed assolta perché il fatto non sussiste. Io credo nella giustizia e nella magistratura”. Poi il congedo: “Non voglio mettermi a discutere con un giovane che è stato educato diversamente da come ho educato i miei figli, adesso basta Ludwig. Faccio entrare Arisa che è molto più divertente di questo teatrino orrendo”.