ROMA – Una lite furibonda, l’ennesima, è andata in scena a Domenica Live tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristian Imparato, Roberta. La guerra a distanza tra la Tavassi e il cantante e concorrente del Grande Fratello prosegue, stavolta infiammando gli animi degli ospiti del salotto domenicale di Barbara D’Urso.

Durante la puntata del 22 aprile al Grande Fratello, Cristian ha usato delle parole davvero forti nei confronti della Tavassi: “Ma sei seria? Spara a zero per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare perché sono qui e parlo di lei. Stai a casa a massaggiare il culo o a casa con i tuoi figli. Si tappasse questa bocca. Mi deve solo ringraziare. Non so cosa fa nella vita. Fa dei selfie molto volgari”.

La Tavassi ha così deciso di replicare dal salotto di Domenica Live: “Se entro nella casa del Grande Fratello voglio entrare con un cellulare per fare il selfie che lui voleva tanto… Una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre…”. A difenderlo ci ha pensato Roberta, la cognata di Cristian: “Mio cognato ha esagerato ma tu hai scritto “Lo uccido!”. Se tu sei tanto un personaggio pubblico, a me questa settimana è venuta la curiosità di venire a vedere il tuo profilo. Dire a una persona di 23 anni questa frase!”

La Tavassi ha, inutilmente, cercato di spiegare che era inteso “verbalmente” (ovviamente) tra urla reciproche e ormai la situazione era degenerata e la lite è diventata furibonda, davanti a una D’Urso che non riusciva a placare le grida delle sue ospiti.