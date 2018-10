ROMA – Ospite di “Domenica Live”, Loredana Bertè, intervistata da Barbara D’Urso, racconta quando la ricoverarono in una clinica psichiatrica.

“Me l’hanno messa davvero nella vita la camicia di forza“, rivela Loredana Bertè. La cantante ha così spiegato perché nella copertina di “LiBertè”, suo ultimo disco, compare proprio con una camicia di forza: “Io un giorno mi sono rotta le scatole di trapani che sentivo, per trent’anni, quando abitavo nell’altra casa… ma tutti i giorni, per trent’anni di seguito sentivo il rumore. Un giorno sono scesa con la spranga, mi sembra una mazza da baseball, e ho spaccato tutta la portineria, so arrivati in venti, 118, non lo so.”

L’artista continua con l’aneddoto e racconta di essere stata persino ricoverata in una clinica psichiatrica: “Mi hanno messo la camicia di forza e mi hanno portato all’ospedale psichiatrico. Io stavo benissimo perché in mezzo ai matti ci stavo da Dio. So stata tre giorni, mi volevano bene. Io ci stavo così bene che ho pure fatto un miniconcerto”.