ROMA – Nell’ultima puntata di Domenica Live sono volate parole grosse tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella, E l’attore, al termine della puntata, si sfoga:

“Ragazzi cosa vi devo dire allora avete ragione tutti voi, Barbara è cattiva io sono un fesso caduto in una trappola. Tutto bene andiamo avanti così ora mi allontano un po’ dai social perché mi sono veramente stancato.. Disintossichiamoci”.

E poi Crespi decide di pubblicare alcuni messaggi ricevuti, sostiene l’attore, da un autore di Domenica Live. Messaggi nei quali la redazione se la prende con Karina Cascella:

Non sopporto gli squallori e i doppigiochi e soprattutto la gente inutile..domenica live per me è stata una famiglia in questi anni ma forse è meglio che qualcuno faccia sapere alla signora Cascella cosa pensano gli autori di domenica Live di lei..Il nulla va smontato sul nascere.

E negli sms si può leggere: “Sei stato spettacolare, hai asfaltato la Cascella, sul web sono tutti impazziti per te a parte gli amici della Cascella, era un talk e sei stato meraviglioso! Karina è pazza, e risaputo, tu lei hai dato della nullità, non sei stato tenerissimo e quindi lei è esplosa, la conosciamo tutti. Ma sei stato meraviglioso, uno dei migliori Crespi di sempre a Domenica Live, hai dato della nullità alla Cascella che era il sogno di molti. Solo tu potevi farlo!”.