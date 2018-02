ROMA – Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo Ferri, è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Poco noto forse al pubblico italiano, Ferri è conosciuto all’estero dove è stato protagonista e vincitore di diversi reality, oltre che conduttore. A parlare di lui a Domenica Live è Lory Del Santo, che ha rivelato di aver avuto una storia proprio col ragazzo: “Non aveva più di vent’anni”.

La Del Santo ospite del salotto domenicale televisivo di Barbara D’Urso parlando del naufrago Marco Ferri rivela che tra i due ci sarebbe stata una notte di passione circa 10 anni fa:

“Mi è stato presentato dieci anni fa, non ricordo quanti anni avesse, direi non più di venti. Non ho detto che sia accaduto qualcosa, sono andata a fare un weekend a Cannes, in quel periodo però c’era il festival, tutti gli hotel erano pieni e quindi, per disgrazia, abbiamo dovuto dividere la stanza”.