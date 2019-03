ROMA – A “Domenica Live” la vera star della giornata è Anna Brosio, la mamma di Paolo che, intervistata da Barbara d’Urso, ha parlato anche delle curve di Sarah Altobello:

“Ipotetica storia tra Paolo Brosio e Sarah Altobello? Mi piace perché tu con molto garbo dici ‘ipotetica’ storia. Io rimango sull’ipotesi. Sarah è una ragazza carina, ha un bel sedere. Se a me piace questa storia? Ma cosa vuoi che mi interessi Barbara, io sono già nell’aldilà. Quanti anni ho? 98. Cosa vuoi che mi interessi dell’ipotetico amore di mio figlio. Lui poi un amore ce l’ha già, è la Madonna, che gli ha cambiato la vita”. “Come sto? Io non sto bene, è una giornata particolarmente pesante però Barbara voglio dirti che hai fatto passi da gigante come conduttrice. Sei una dei numeri uno. Non lo dico perché sono carina, io sono ipercritica”.

“Io – dice poi Barbara d’Urso – amo sempre di più Annina Brosio che è una gnocca assurda”. Anna Brosio ha poi concluso il collegamento invitando la conduttrice a Forte dei Marmi: “Barbara parliamo di cose serie, ti aspetto a Forte dei Marmi, ti auguro ogni bene perché stai diventando veramente molto brava”. Fonte: Domenica Live.