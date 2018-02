ROMA – La mamma di Francesca Cipriani ha annunciato che querelerà Cristiano Malgioglio. A scatenare Rita De Michele il commento del cantautore e concorrente del Grande Fratello Vip sulla naufraga Francesca, che avrebbe finto l’attacco di panico sull’Isola dei Famosi. Ai microfoni di Domenica Live la donna ha annunciato di aver già inviato una diffida e di essere pronta alla querela.

L’attacco di panico di Francesca Cipriani nel momento di lanciarsi dall’elicottero sulla spiaggia in Honduras era già stato un tema caldo nel salotto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Ora la De Michele ha dichiarato:

“Ho già provveduto ad inoltrargli una diffida per quanto da lui affermato ai media, sul conto dell’attacco di panico accusato in elicottero da Francesca a L’Isola; speravo che si rimangiasse le parole, ma così non è stato… adesso, intendo procedere con la querela”.