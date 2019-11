ROMA – Mauro Marin ospite a Domenica Live. L’ex concorrente del Grande Fratello, a Barbara D’Urso ha raccontato che, dopo essere stato ricoverato in psichiatria ha finalmente ritrovato la serenità. A renderlo felice è stata anche la possibilità di rivedere il figlio che non ha potuto vedere negli ultimi due anni.

Il vincitore del Grande Fratello 10 ha raccontato che, ora che il periodo buio è alle spalle, può fare il padre. A Domenica Live, Mauro è arrivato con il suo piccolo e Jessica: “Mi scalda il cuore” ha detto emozionato a Barbara d’Urso. Poi, guardando il piccolo ha aggiunto: “Ho sofferto tanto in questi due anni che non ho visto Jessica. Non dormivo la notte. Avevo bisogno di serenità”.

Mauro Marin ha poi spiegato che lui con il disturbo bipolare c’è nato e che ci convive da sempre: “Jessica è stata bravissima, mi dispiace che non eravamo tutti e tre assieme” ha aggiunto. Ad un certo punto sono spuntate anche le lacrime e Mauro ha concluso: “Mi è mancato tanto mio figlio”.

Su Twitter, la presenza di Marin ha diviso i telespettatori tra chi pensa che la D’Urso abbia ancora una volta dato spazio ai “sentimenti veri” e chi pensa invece che certi personaggi non dovrebbero avere visibilità, non tanto per i problemi psichici ma per il fatto che in passato sono già stati rovinati dalla tv per via della “breve e facile popolarità”.

Una utente ha scritto: “Contenta che il bimbo abbia conosciuto il padre ma non condivido la spettacolarizzazione di questo incontro”.

Fonte: Domenica Live