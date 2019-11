Domenica Live. Mike Bongiorno, la moglie Daniela Zuccoli: “Lui c’è ancora. Quando parlo…”

ROMA – Daniela Zuccoli è ospite di Domenica Live, il programma domenicale di Barbara D’Urso. La vedova del grande Mike Bongiorno, è in trasmissione in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa: la redazione la accoglie con con una serie di filmati, tra cui alcuni inediti e privati.

Racconta Daniela Zuccoli: “Mike mi ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia, era il 1971. Ci siamo sposati nel 1972. Esiste anche una foto del momento. Lui è venuto a trovarmi, dopo l’estate in cui ci siamo conosciuti ed era nata un po’ una storia d’amore, che non si poteva pensare sarebbe divenuta così lunga e seria. Mi ha chiamato, è venuto a trovarmi, abbiamo fatto una passeggiatina sulla spiaggia, lui si è fermato e mi ha detto che voleva sposarmi. Proprio in quel momento un amico è passato e ci ha scattato una foto”.

Daniela Zuccoli confessa poi di parlare ancora con Mike. A chiederglielo è la stessa D’Urso dopo le varie dichiarazioni rilasciate negli anni passati dalla Zuccoli stessa: “Mike c’è, a volte dico delle cose che so che lui dice per me. So che c’è anche quando la gente mi stringe le mani e mi abbraccia. L’energia c’è”.

Daniela racconta di essere stata presente nella vita di Mike sempre, anche nell’ultimo giorno di vita del grande presentatore: “C’ero sempre, sempre un po’ nascosta. La cosa incredibile e bellissima è che c’ero pure nel momento in cui lui è morto. Poteva capitare che fossi in un altro posto, invece ero lì. Gli ultimi tre giorni sono stati molto speciali”.

La moglie di Mike Bongiorno racconta gli ultimi giorni di vita del presentatore:” Il 5 settembre nostro figlio Leonardo compiva vent’anni, eravamo al lago, c’era una festicciola di ragazzi. Mike è voluto andare tre/quattro volte dai ragazzi e ha fatto un discorso profetico, bellissimo: ‘Non disperate mai nella vita, abbiate sempre la forza di reagire, se siete forti e combattete le difficoltà potete aver tutto’. I ragazzi sono rimasti molti colpiti”.

Il giorno dopo è avvenuta un’altra cosa importante: “Il 6 è nata Luce, la terza figlia di Nicolò. Le infermiere hanno fatto le foto a Mike davanti alla bambina. Ci sono stati grandi festeggiamenti”. Daniela Zuccoli prosegue con il suo racconto: “Il 7 siamo partiti, lui aveva 85 anni ma viveva come un uomo di 60. Era felice, aveva un lavoro nuovo. Eravamo con amici a cena. La mattina dell’8, mi sveglia, di solito lo facevo io. Mi fa due grattini sulla testa, mi porta i giornali, mi dice: ‘Non ho dormito tanto bene, ma ora sto meglio, ordiniamo la colazione’. Abbiamo fatto colazione. Lui leggeva il giornale, io anche, ho pensato: ‘Ma come sto bene con lui’. Pensa, sentirlo ancora dopo quarant’anni! Non l’ho detto, però. Bisognerebbe sempre dire le cose quando si pensano. Poi è arrivata una foto di Luce sul cellulare. Lui dice: ‘Che bella, sembri tu quando prendi il sole’. Sono state le sue ultime parole. Siamo andati a prepararci, lui è andato in bagno, è caduto così, da vivo, non è mai morto. Nel decennale, tutti hanno parlato di lui come se fosse vivo”.

Barbara D’Urso, a questo punto ricorda anche il momento in cui la bara di Mike venne trafugata: “Era una banda che non si aspettava tanto clamore. Il tutto è durato un anno. Fortunatamente ci hanno restituito la bara senza aprirla. Io però, dopo, non potevo più… lo abbiamo fatto cremare e ora Mike è con noi”.

Si passa poi a parlare della carriera di Bongiorno: “Mike è stato sessant’anni in televisione, tre generazioni. Ha attraversato la storia del Paese, le persone se lo ricordano come uno di famiglia”.

A chiudere lo spazio della trasmissione di Canale 5 dedicato a Mike Bongiorno è un filmato sulla sua vita. La persona scelta per portare un mazzo di rose rosse da consegnare a Daniela Zuccoli è un ospite d’eccezione: il campione di Rischiatutto Andrea Fabbricatore.

Fonte: Domenica Live, Leggo