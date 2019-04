ROMA – Mila Suarez parente dei reali del Marocco? Lo scoop è stato lanciato da Riccardo Signoretti (direttore del settimanale di gossip Nuovo) durante l’ultima puntata di Domenica Live. Mila attualmente si trova nella casa del Grande Fratello.

La notizia ha colto di sorpresa Barbara D’Urso (che conduce entrambe le trasmissioni). Stando alle parole del direttore del settimanale Nuovo, Mila sarebbe figlia dei cugini del re e il suo vero nome sarebbe un altro.

In una delle ultime puntate del Gf, Mila si era trovata a parlare del suo ex Alex Belli, che lei accusa di tradimento: “Guarda, proprio stasera devo averli davanti a me con tutto quello che mi hanno fatto! Proprio oggi dovevo vederli! Mi ha tradito, mi ha mollato da sola, senza famiglia, senza nessuno: che coraggio hanno? Si devono vergognare per il male che mi hanno fatto. Ero felicissima di entrare ma non sopporto la loro voce”.

Barbara D’Urso aveva risposto: “Sicuramente Alex e Delia ti stanno guardando: vuoi dire qualcosa a Delia?”. “Lei è proprio una donna che si deve vergognare” ha risposto Mila Suarez. “Non ha avuto il minimo rispetto: è una donna senza identità [forse intendeva dire dignità, ndr] e deve camminare con la testa bassa”.

La conduttrice a questo punto le aveva chiesto se fosse sicura del tradimento di Alex. Mila aveva continuato a dare la sua versione: “Ora come ora ci metto la faccia perché non dimenticherò mai che ho sofferto tanto. Io lo vedevo un uomo grande: oggi è così, piccolo così. Tutta la serata che sono stati insieme ero buttata in albergo senza medicine. E il giorno dopo ‘Salvami da lei, per favore!’. In tre giorni mi ha negato di andare a casa a prendere i vestiti! Tutti i lavori che dovevo fare li ha fatti fare a lei! Va bene, non siamo fatti per stare insieme, però devi avere un minimo di rispetto. Le cose che faceva con me le fa con lei: meglio perderlo che stare con un uomo come lui”. (Fonte Mediaset Play).