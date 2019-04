Domenica Live oggi non va in onda. E domani niente Pomeriggio 5

ROMA – Oggi, domenica 21 aprile, “Domenica Live” non andrà in onda. Anche per Barbara d’Urso, d’altronde, a Pasqua è tempo di riposare. Al suo posto andrà in onda “Domenica Live Rewind” con il meglio del meglio del meglio di 10 anni di “Domenica Live”. Un “best of”. Questo speciale andrà in onda dalle 17,20 alle 18.45.

Ma non è finita qui. Ecco una piccola guida ai programmi di Barbara d’Urso in questo lungo ponte pasquale.

Domani, lunedì 22, quindi Pasquetta, niente “Pomeriggio 5”. Che tornerà martedì. Mentre mercoledì sera non andrà in onda “Live – Non è la d’Urso.

Ma martedì la conduttrice di “Canale 5” andrà in onda anche con il “Grande Fratello”.

“Domenica Live” tornerà invece in onda già a partire da domenica 28 aprile. Niente ponte lungo quindi per la conduttrice di “Canale 5”.

Quindi, riassumendo: oggi niente diretta di “Domenica Live”. Solo “Domenica Live Rewind”. Lunedì niente di niente. Martedì “Pomeriggio 5” e “Grande Fratello”. Mercoledì niente “Live non è la d’Urso”.