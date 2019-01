ROMA – Barbara D’Urso torna a parlare della drammatica situazione familiare di Paola Caruso, rimasta incinta poco prima di Pechino Express, gravidanza mai accettata dalla famiglia del padre di suo figlio.

La condutttrice lo fa durante Domenica Live in onda su Canale 5, dopo che la Caruso ha scritto una lettera straziante alla D’Urso che viene letta in studio dalla D’Urso stessa: “A me, incinta, è stato augurato di perdere il bambino e di morire io stessa. Ancora mi rimbombano in testa le parole della sorella del padre di mio figlio. La sera che mi ha cacciata di casa mi ha augurato di perdere Michelino, di perdere suo nipote. Ti auguro di perdere il bimbo per il dolore che provi, mi disse. Può una donna augurare questo a un’altra? Può una zia augurare questo a suo nipote? Il padre di mio figlio non ha mai speso una parola in mia difesa, neanche quando un suo amico ha chiaramente scritto…”.

La conduttrice non riesce più a proseguire per via della commozione e la lettura della lettera viene stoppata a questo punto.

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, aveva raccontato già il dramma che sta vivendo domenica 2 dicembre, e sempre durante il contenitore domenicale di Canale 5.

In quell’occasione, la showgirl si era sentita male e non era riuscita a respirare a causa di un sovraccarico di emozioni. Pr questa ragione, l’intervista era stata interrotta poco dopo dalla conduttrice a causa della visible forte agitazione della Caruso.