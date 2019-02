Domenica Live, Paola Caruso scopre la presunta madre biologica in diretta

ROMA – Clamorosa scoperta a Domenica Live. Una donna ha scritto a Barbara D’Urso sostenendo di essere la madre naturale di Paola Caruso. La showgirl infatti è stata adottata e non ha mai scoperto l’identità dei suoi veri genitori. A scrivere al programma Mediaset la presunta sorella di Paola, la figlia che la presunta madre avrebbe avuto dopo la nascita della Caruso.

“Mia madre sostiene che tu sei sua figlia. Lei ti ha partorito nella clinica di Catanzaro ma mia nonna era contraria a questa gravidanza perché il tuo vero padre, un calciatore, era scappato via. Così dopo il parto mia nonna ha detto che tu eri morta ma in realtà eri stata data in adozione. Solo qualche tempo dopo ha ammesso la verità”, ha raccontato la giovane nella lettera che è stata letta in diretta tv.

Alla lettera sono state allegate alcune foto della presunta madre che però sono state mostrate solo a Paola Caruso e non al pubblico. “Un po’ mi somiglia”, ha sottolineato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che è scoppiata a piangere. “Sono scioccata, voglio prima parlarne con la mia madre adottiva. Sono pronta a fare il test del DNA”, ha detto la 34enne, che è ormai prossima al parto.

“Questa donna sta ora facendo delle verifiche alla clinica di Catanzaro. Lei non vuole nulla da te, non vuole toglierti dai tuoi genitori adottivi, vuole soltanto che tu lo sappia”, ha sottolineato Barbara d’Urso.