ROMA – Spavento in diretta per Paolo Brosio a Domenica Live. L’ex naufrago appena rientrato dall’Isola dei Famosi era ospite in studio e con Barbara D’Urso si aspettava l’anziana madre in collegamento da casa sua. Ma così non è stato: in video è apparsa l’inviata di Domenica Live che ha spiegato che la signora Anna stava riposando dopo aver accusato un lieve malore.

“Sta per arrivare un medico – ha detto l’inviata – ma voglio comunque rassicurare Paolo che l’ho vista e non ha niente di grave”. Brosio visibilmente preoccupato, ha quindi chiesto di essere chiamato per avere maggiori rassicurazioni.

Brosio e la madre, ormai 97enne, sono inseparabili, soprattutto da quando è venuto a mancare il papà, scomparso nel 2003. “Mi stava prendendo un colpo”, ha detto poi a Barbara D’Urso il giornalista raccontando che la scorsa notte, al rientro da una festa trascorsa al circolo del tennis in cui gioca da tanti anni, l’ha trovata alle 2 di notte ancora davanti alla tv che guardava L’Isola. (fonte: Domenica Live)