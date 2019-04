ROMA – Il rientro per Paolo Brosio dall’Isola dei Famosi non è stato semplice. Ad accompagnare il suo ritorno sono state le telecamere di Pomeriggio 5 che hanno assistito al rientro del giornalista, riprendendo il momento commovente dell’abbraccio con la mamma.

Nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live, Brosio ha raccontato commosso la morte del suo gatto Sushi. A quanto pare, durante il servizio mandato in onda, l’ex naufrago ha scoperto appena entrato in casa che il suo gatto che ha tenuto a casa per 18 anni, è morto improvvisamente. Per Brosio il ritorno dall’Honduras, seppur partecipare al reality secondo il giornalista è stata una bellissima esperienza, si è rivelata molto triste per la perdita improvvisa del suo amato gatto.

Inoltre durante la diretta, la D’Urso ha voluto collegarsi direttamente don la mamma di Brosio, ma a quanto pare l’inviata della conduttrice, ha dovuto informare che la signora non poteva assistere alla diretta proprio per un malore improvviso. Da quanto detto dalla giornalista, non era nulla di grave, ma per una questione di sicurezza hanno dovuto avvertire il medico. Brosio preoccupato, ha preteso di essere chiamato per rassicurazioni. (fonte Mediaset Play)