ROMA – Paolo Brosio è stato eliminato dall’Isola dei famosi 2019. L’ex giornalista del Tg4 è stato però il protagonista indiretto della puntata odierna di Domenica Live.

Barbara d’Urso ha infatti dato ampio spazio a colui che era considerato uno dei papabili vincitori. Nello specifico, la D’Urso ha voluto parlare del bacio con Sarah Altobello che c’è stato in Honduras.

Ospite in studio la mamma della Altobello. Anna, quella di Paolo Brosio, è invece in collegamento da casa forse a causa della sua età (98 anni). Sul bacio, l’anziana signora dice: “Io rimango sull’ipotesi. Non mi sono occupata delle cose quando dovevano essere prese in considerazione anche dalla mamma, non me ne occupo neanche ora. Lei è una ragazza carina, ha un bel sedere…Ho 98 anni, cosa vuoi che mi importi di un ipotetico amore di mio figlio? Tanto più che mio figlio ha un amore potente, la Madonna”.

Brosio non c’è in studio: dato che è stato appena eliminato parteciperà alla diretta di lunedì sera prima di andare ospiti nelle altre trasmissioni Mediaset.

Il bacio tra i due sarebbe stato comuqnue “a stampo” quindi innocente, come chiarito dallo stesso Brosio durante il reality. Tra la Altobello e Paolo c’è però stata, durante la permanenza di Brosio sull’Isola, una certa vicinanza.

In ogni caso, durante una puntata di Pomeriggio 5, erano emerse rivelazioni secondo cui la sosia di Melania Trump avrebbe comunque un fidanzato che le impedirebbe di stringere una nuova relazione con qualcun’altro. Staremo quindi a vedere come si evolverà la vicenda.

Fonte Domenica Live