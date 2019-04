ROMA – Il matrimonio tra Marco Predolin e Laura Fini in diretta a Domenica Live su Canale 5. Come promesso qualche settimana fa, il presentatore televisivo si è sposato e le immagini in esclusiva dell’evento sono andate in onda nel format condotto da Barbara D’Urso.

La conduttrice fino all’ultimo ha preso in giro la sposa, chiedendole se fosse davvero convinta di sposare Marco e lei si è schernita dicendo di averci pensato bene.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di qualche mese fa, Marco Predolin aveva svelato: “È andata lei in Comune, usciranno le pubblicazioni la settimana prossima. Siamo decisi ormai. Io non demordo. Non sappiamo ancora la data perché non sappiamo bene quando abbiamo tempo. Quando abbiamo un buco ci sposiamo… Troviamo qualcosa, un hotel, un motel, uno stabilimento balneare.. vediamo, qualcosa. Le pubblicazioni comunque valgono sei mesi, entro l’estate perché poi c’è il ristorante a Portorotondo….”. (Fonte Mediaset Play).