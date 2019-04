ROMA – Oggi pomeriggio, 7 aprile, alle 17:20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima e Mediaset, lo scorso gennaio, hanno deciso di ridurre la messa in onda del contenitore domenicale. Da circa tre mesi infatti va in onda dalle 17:20 circa fino alle 18:45 per poi passare la linea al quiz show Avanti un altro! di Paolo Bonolis, ma dalla scorsa settimana si è passati dalla diretta al registrato. Un modo per consentire a Barbara D’Urso di fare le prove per la puntata del Grande Fratello 16 che partirà domani, lunedì 8 aprile. Domenica Live da aprile 2019 sarà in differita come Verissimo di Silvia Toffanin.

Oggi pomeriggio a Domenica Live sarà ospite Sarah Altobello, reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga farà chiarezza sul cosiddetto caso che la riguarda: la presunta storia d’amore con il suo manager. Dopo quanto accaduto domenica scorsa, con la madre della Altobello che ha smentito la possibile relazione fra la figlia e il suo manager, si tornerà a parlare proprio dell’ex naufraga. Il motivo potrebbe essere contenuto esattamente nel video shock che ha preannunciato Barbara D’Urso. Sugli altri ospiti e sulle altre esclusive la D’Urso ha preferito tenere la bocca cucita. (fonte Fidelity News)