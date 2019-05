Domenica Live, Rosi Zamboni col fidanzato di Francesca De Andrè: “Quella foto…”

ROMA – A Domenica Live c’è Roxy (al secolo Rosi Zamboni), accusata di essere un po’ troppo vicina a Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè (attualmente concorrente del Grande Fratello).

Ecco cosa ha detto: “La storia non è proprio andata così… Io, tramite amici comuni, mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizio e Francesca. Si doveva parlare di loro… Ero lì per lavoro, sotto casa di Francesca. Ci hanno fatto le fotografie…”.

Karina Cascella, ospite della D’Urso ha invece fatto una insinuazione pesante, e cioè che sia stata Rosi a chiamare i paparazzi. Ma Roxy ha detto che le cose non sono andate così: “Eravamo io, Giorgio, Alessandra e Gioia, la cugina di Giorgio. Non sono salita a casa di Francesca… assolutamente no. Mi sono fermata sulla soglia del portone. Io ero con Alessandra e Gioia, Alessandra era davanti a me che doveva consegnare delle cose a Giorgia”.

La D’Urso allora ha fatto vedere la foto incriminata, in cui ci sono solo Rosi e Giorgio che prendono un caffè ma secondo Rosi nell’inquadratura avrebbero dovuto esserci anche altre due ragazze, Alessandra e Gioia. “Forse qualcuno ha tagliato la foto”, dice Rosi: “Sono una mamma di un bambino di sei anni. Non mi metto in mezzo con un uomo che è fidanzato”. (Fonte Mediaset Play).