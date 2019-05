ROMA – Per smentire ancora una volta le voci del presunto flirt con il fidanzato (forse ancora per poco) di Francesca De Andrè che attualmente si trova nella Casa del Grande Fratello, durante la puntata odierna di Domenica Live l’influencer Roxy Zamboni si sottopone alla macchina della verità.

Per rispondere alle accuse, la Zamboni ha sempre parlato di incontri di natura professionale. Sottoponendosi alla macchina della verità, spera una volta per tutte di interrompere queste voci sul tradimento diffuse dai media.

E così, dopo le prime risposte di rito che servono a calibrare il dispositivo, arrivano le domande che contano, come quella sull’incontro con Giorgio Tambellini. La macchina della verità evidenzierebbe una prima bugia: il giorno del loro primo incontro non ci sarebbero state altre persone, così come assicurato invece da Roxy.

I due, questa volta il dispositivo conferma, non sarebbero saliti a casa assieme. Roxy poi ammette di non avere il numero di Giorgio Tambellini e la macchina restituisce un risultato falso. Dopo il Grande Fratello, conferma il dispositivo, i due non si sarebbero invece più rivisti.

E qui arriva il pezzo forte: il famoso bacio che potrebbe esserci stato fra i due, bacio che secondo il dispositivo, ci sarebbe stato. Il verdetto è infatti falso per due volte, nonostante lei neghi con fermezza l’accaduto.

Fonte: Domenica Live