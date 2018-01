ROMA – Ospite di “Domenica Live”, il salotto di Barbara D’Urso, Serena Grandi lascia tutti senza parole e confessa: “Ho subito una violenza da un prete”.

La frase è stata pronunciata durante uno scontro con Alessandro Cecchi Paone, dopo aver parlato delle presenze che infestano la sua casa. La forte affermazione non è sfuggita alla presentatrice, che subito interrompe il dibattito per chiedere spiegazioni alla Grandi. L’attrice specifica però un aspetto importante: “Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e a un’altra bambina di nove anni. Ne riparleremo”.

Serena Grandi: “Ho avuto un flirt con Pino Daniele, mi ha dedicato una canzone”

Al Grande Fratello Vip, Serena Grandi ha confessato di aver avuto un flirt con Pino Daniele. Serena Grandi racconta di aver conosciuto il grande musicista napoletano morto a gennaio 2015 molti anni fa, una sera d’estate: “In questo bellissimo chiosco di limoni incontro un grande artista, era Pino Daniele. Mi guarda e iniziamo a parlare, siamo andati avanti ore guardandoci negli occhi. C’era anche mio marito a quella cena e anche lui era sposato”.

“Il giorno dopo – racconta ancora Serena Grandi – mi arriva a casa una cassetta, la ascolto: dentro c’era una canzone che diceva “Ho mal di te, Serena”. Era dedicata a me, era solo lui con la chitarra. La sento e la risento, ma mio marito la scopre e capisce tutto. È successo un grande casino”.

All’epoca Serena Grandi era infatti legata al marito Beppe Ercole: “Beppe prende la macchina e va a Formia da Pino a chiedergli conto della cassetta. Pino gli dice che aveva dedicato a me la canzone in quanto icona e che voleva fare un video con me”.

“Tra me e lui – racconta ancora Serena Grandi – nacque allora questa bellissima storia platonica, al telefono. Io ero incasinatissima, entrambi ci stavamo separando e io stavo a Cortina con mio figlio Edoardo, che era ancora piccolo. Ci chiamavamo e parlavamo tutto il giorno. Mi raccontava delle storie, mi piaceva la sua ironia. Un giorno, mi chiama e mi dice che era uscito il suo cd, “Che Dio ti benedica”. Riascoltai tutta la canzone e c’era anche una dedica: ‘Grazie assai a S.G.’. Mise le iniziali perché non poteva fare il mio nome. Mi sarebbe piaciuto avere una storia con lui ma non è stato possibile”

A mettere la parola fine alla loro frequentazione fu la nascita dell’amore tra l’artista e Fabiola Sciabbarrasi, che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie: “Un giorno mi ha detto che voleva presentarmi la sua fidanzata, una donna per cui aveva “perso la testa”. Mi ha fatto conoscere Fabiola e io ho pensato “Quanto è bella”. Ero già separata. Si sposarono ed ebbero tre figli”.