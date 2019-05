Domenica Live, Veronica Maya e Marco Moraci coi tre figli: “Il quarto…”

ROMA – Veronica Maya e Marco Moraci ospiti a Domenica Live da Barbara D’Urso. I due hanno parlato delle loro terze nozze e dei loro tre figli (che erano presenti in studio). Veronica e Marco, dopo essersi sposati sia ai Caraibi sia in Comune, si sono ora sposati nel posto in cui è cresciuta la conduttrice televisiva e showgirl.

Il racconto di Veronica: “Sposarmi a Piano Di Sorrento (Napoli) per festeggiare i nostri dieci anni d’amore per me ha un grande significato. Mentre il parroco celebrava il rito ascoltavo le sue parole e vedevo gli occhi dei nostri bimbi su di noi. Mi sono davvero goduta ogni momento”.

Anche a questo matrimonio (come a quello di Marco Predolin) c’erano le telecamere di Domenica Live: “Non ho visto l’abito e non l’ho nemmeno provato fino a due ore prima delle nozze”. Infine una battuta sull’idea di avere un quarto figlio: “Mi sento una donna molto fortunata, ogni tanto penso che vorrei un altro bambino, ma ora sono felicissima”. (Fonte Mediaset Play).