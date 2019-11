Domenica Live, Vladimir Luxuria replica in lacrime a Vittorio Sgarbi. E rimprovera Barbara D’Urso

ROMA – “Sarei dovuta venire qui per fare il balletto di Cenerentola ma non me la sentivo di chiudere la questione a tarallucci e vino, volevo venire a fare chiarezza su quello che è accaduto con Vittorio Sgarbi”. A parlare è Vladimir Luxuria, ospite a Domenica Live, dove torna sulla lite con Vittorio Sgarbi, avvenuta nei giorni scorsi a Live Non è la D’Urso. La Luxuria ha anche un rimprovero da fare a Barbara D’Urso: “Mi sarei aspettata una reazione più immediata e più severa nei confronti di Sgarbi perché so che quando tu ti arrabbi, ti arrabbi”.

“Non mi aspettavo quello che è accaduto con lui, ci ho lavorato, ho conosciuto la mamma, grandissima donna, ho conosciuto il padre, conosco la sorella, Elisabetta Sgarbi, persona straordinaria, ho fatto tre libri con lei. C’ero rimasta molto male quando, io non c’ero, e l’ho sentito dire: “Ho visto Vladimir Luxuria battere per strada”. Io ho raccontato la mia vita, ho fatto un scelta, ho raccontato anche il periodo più buio, un periodo non bello della mia vita, in cui non vedevo futuro. So che quando racconto questa cosa fa male anche ad altre persone, come i miei genitori. È stato un periodo difficile, per fortuna ne sono uscita, senza giudizio per le persone trans che si prostituiscono per scelta” ha raccontato Vladimir Luxuria.

“Attraverso “Live non è la D’Urso” mi avete dato la possibilità di fare chiarezza su come avevo conosciuto Sgarbi. Avevo già raccontato tutto e non do a nessuno il diritto di inzuppare il pane nel sangue della mia vita. Sono venuta, pensavo che, ricordando a Vittorio come ci eravamo conosciuti, peraltro alla presenza di Elenoire Casalegno, che c’era quella sera, quando uscivo da un locale vicino a casa mia. Pensavo avrebbe detto “Ho sbagliato”. Invece, è diventato quello che è diventato. Capisco tutto, ma quello che lui mi ha detto in quella trasmissione non ha fatto male solo a me ma a tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà e a tutta la nostra comunità che si è sentita offesa da quelle parole. Puoi avere tutta la cultura di questo mondo ma se non conosci una cosa importante che è il rispetto, la tua conoscenza non serve a niente. Preferisco una persona del popolo che magari non ha avuto modo di studiare, guadagna poco e non è mai stata in tv”.

“È vero che sono forte ma sono fatta di carne pure io – dice la Luxuria tra le lacrime – i ricordi devono essere affiorati. Fino a quando Sgarbi non mi chiede scusa, non sarò mai più in uno studio televisivo dove c’è anche lui”.

Fonte: DOMENICA LIVE.