Protagonista in prima serata in Màkari 2 (ultima puntata stasera su Rai Due) Domenico Centamore ha una di quelle facce che non si scordano. Apprezzato caratterista interpreta con naturalezza i cattivi e gli eccentrici in film e fiction ambientate in Sicilia, la sua terra.

Domenico Centamore, chi è, dove e è nato, peso, altezza

Domenico Centamore è nato a Scordia, in provincia di Catania, il 24 settembre 1967. Allo stato attuale ha dunque 54 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. E’ alto 170 centimetri ma non si hanno informazioni sul suo peso.

Ha manifestato fin da subito grande passione per la recitazione, si è quindi diplomato presso la Scuola di Arte Drammatica. Viene di solito scelto per le sue capacità attoriali da caratterista.

La vita privata di Domenico Centamore

L’attore è riservatissimo sulla sua vita privata. Non si sa se ha una moglie, una compagna, dei figli, né tanto meno si conoscono le loro eventuali identità. Ha comunque un profilo ufficiale su Instagram.

Carriera: da I Cento Passi a Makari

E’ noto per l’interpretazione del personaggio Vito nel film I cento passi. Inoltre ha recitato ne La meglio gioventù e nella miniserie tv Il capo dei capi, in cui interpreta il ruolo di Giovanni Brusca.