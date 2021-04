Domenico Diele, l'incidente, i genitori, la droga, la condanna, età, fidanzata, figli...

C’è anche Domenico Diele nel cast della fiction Buongiorno Mamma! con Raoul Bova in onda su Canale 5 questa sera, 21 aprile. Domenico Diele, però, è noto alle cronache per un tragico episodio: il 24 giugno del 2017, infatti, investì Ilaria Dilillo, una donna di 46 anni in scooter, provocandone la morte.

Domenico Diele in Buongiorno Mamma!, la difesa di Lux Vide

Domanico Diele è stato condannato in via definitiva per omicidio stradale nel dicembre del 2020 a 5 anni e 10 mesi di reclusione. E dalla casa di produzione della fiction, Lux Vide, fanno sapere: “Domenico Diele è stato scritturato come attore da persona libera e non ancora condannato definitivamente a scontare la pena”.

Nella nota diramata, Lux Vide scrive: “La Costituzione Italiana sancisce il principio di non colpevolezza fino a definitiva sentenza di condanna, intervenuta in un momento successivo alle riprese della serie. Domenico Diele, inoltre, è un bravo attore ed è stato scelto perché ritenuto idoneo ad interpretare il ruolo. In ogni caso Lux Vide crede nel valore riabilitativo della pena previsto anch’esso dalla Costituzione italiana (art. 27, co. 3)”.

Domenico Diele, genitori, figli

Nato a Siena il 25 luglio del 1985, sotto il segno del Leone, Domenico Diele ha intrapreso la carriera teatrale a Roma, per poi passare al cinema nel 2001, recitando per Stefano Sollima nel film ACAB – All Cops Are Bastards.

Nel 2012 recita nella miniserie TV Rai, Zodiaco – Il libro perduto. Nel 2013 prende parte al film di Claudio Noce La foresta di ghiaccio a fianco di Emir Kusturica e di Ksenia Rappoport. Nel 2014 e nel 2017 ha un ruolo nelle fiction di Sky Atlantic 1992 e 1993.

I suoi genitori, ha raccontato in un’intervista a Style, erano il padre medico e la madre ricercatrice di Diritto romano e medievale. Ha quattro fratelli. Ufficialmente single, Domenico Diele non ha figli e in diverse interviste ha detto di sentirsi “molto solo”.

Domenico Diele e l’incidente

Era la notte del 24 giugno 2017 quando Domenico Diele, a bordo della sua Audi, travolse Ilaria Dilillo, in scooter, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Pontecagnano Sud (Salerno).

Diele stava rientrando a Roma da Matera, in auto nonostante la patente gli fosse stata sospesa nel 2016 per guida sotto effetto di stupefacenti.

Domenico Diele e l’eroina

E anche nel giugno del 2020 gli venne trovato in tasca un piccolo quantitativo di cocaina. Lui, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera dal carcere di Fuorni (Salerno) all’indomani dell’arresto, disse: “Sono dipendente da eroina, questo sì, ma la droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male, c’è un tasto che non va, e io per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi”.

Condannato in via definitiva in Cassazione con uno sconto di pena rispetto al primo grado, Domenico Diele sarà questa sera protagonista di Buongiorno Mamma!, al fianco di Raoul Bova, nei panni del del vicequestore Vincenzo Colaprico.