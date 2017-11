ROMA – Ospite di “Non è l’Arena“, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, Domenico Spada, cugino di Roberto, si è confrontato con l’ex magistrato ed ex assessore alla legalità del Comune di Roma con delega proprio sul litorale, Alfonso Sabella.

Spada ha ribadito il concetto “L’Italia non mi merita”, motivando la frase che aveva già detto in passato con il fatto di essere riconosciuto oggi per strada solo per essere il cugino di Roberto (arrestato dopo la testata al giornalista Daniele Piervincenzi a Ostia). Invece Spada è stato anche campione di pugilato a livello internazionale, ma a quanto pare in patria nessuno gli riconosce questo merito.

Durante l’intervista di Giletti, Domenico Spada ha negato di conoscere un bel po’ di personaggi noti a Ostia (come per esempio alcuni esponenti della famiglia Fasciani). Spada risiede attualemente a Marino dove, ha ricordato Giletti, ha l’obbligo di dimora.

