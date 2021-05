Don Backy chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, vero nome, Celentano

Chi è Don Backy, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, vero nome, Celentano e quelli del Clan. Don Backy infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Don Backy

Don Backy, il cui vero nome è Aldo Caponi è nato a Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa il 21 agosto del 1939 e ha 81 anni di età. E’ un cantautore, attore e scrittore italiano. Trascorre parte della sua infanzia, fino al 1947, nella città campana di Nocera Superiore, dove il padre intratteneva rapporti lavorativi con industriali del luogo. Prima di intraprendere la carriera di musicista lavorò in una conceria di pellame a Santa Croce sull’Arno, coltivando poi la passione per la pittura, la recitazione e la musica rock.

Incominciò a suonare la chitarra molto giovane dopo aver visto al cinema, nel 1956, un film con Bill Haley che cantava Rock Around the Clock. Nel 1960, incise il suo primo singolo discografico, registrato a Roma e auto-prodotto, Volo lontano/Solo con te. Qui la carriera completa di Don Backy. Partecipò al Festival di Sanremo 1967, in coppia con Johnny Dorelli, con L’immensità.

Moglie, figli e vita privata di Don Backy

Per quanto riguarda la sua vita privata, Don Backy è sposato dal 1968 e sua moglie è Liliana Petralia, nel 1969 la coppia ha avuto un figlio, Emiliano. Liliana Petralia è stata un’attrice: i film in cui ha recitato sono datati agli anni ’60 (L’immensità su tutti, dove ha recitato insieme a Backy, poi è scomparsa dal mondo dello spettacolo. Entrambi erano sul set del film Super rapina a Milano, che il cantante aveva sceneggiato insieme ad Adriano Celentano. Il loro è stato amore a prima vista cominciato 5 anni prima del matrimonio.

Don Backy e il caso Celentano

In seguito alla vicenda della mancata corresponsione delle royalties da parte di Celentano, Don Backy ruppe i rapporti con il Clan. Celentano citò Don Backy per aver rotto il contratto e questi, a sua volta, citò Celentano per le royalties non pagate sui dischi realizzati con la sua collaborazione. Solo nel 1974 Celentano avviò una transazione e, secondo quanto riportato da Don Back, grazie alle prove da lui prodotte. Anche Eligio La Valle, in seguito, reclamò la paternità della parte musicale di Casa bianca e si giunse così alla sentenza che assegnò a La Valle i diritti.