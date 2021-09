Donatella Finocchiaro chi è: ex marito Bruno Torrisi, compagno Edoardo Morabito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice (foto Ansa)

Chi è Donatella Finocchiaro: ex marito Bruno Torrisi, compagno Edoardo Morabito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. La Finocchiaro sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda ogni giorno su Rai 1 alle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Donatella Finocchiaro

L’attrice è nata il 16 novembre 1970 (età 50 anni) a Catania. E’ alta 170 cm per un peso forma di 50 kg. Donatella Finocchiaro è un’attrice italiana.

L’ex marito Bruno Torrisi, il compagno Edoardo Morabito, i figli, la vita privata di Donatella Finocchiaro

Durante la preparazione della tesi partecipa ai provini per la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania, dove viene ammessa poco dopo. Si sposa con l’attore di teatro Bruno Torrisi, dal quale si separerà anni dopo. Nel luglio 2014 ha una figlia dal compagno Edoardo Morabito. Non sappiamo altro sulla sua vita privata perché è molto riservata.

La carriera di Donatella Finocchiaro

Nel 2001 si presenta ad un casting per il nuovo film di Roberta Torre, viene scelta e diventa la protagonista di Angela. Il film, dopo la partecipazione al Festival di Cannes, viene proiettato in numerosi festival internazionali, dove Donatella vince vari premi come miglior attrice.

La sua carriera prosegue lavorando con registi come Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Edoardo Winspeare e ancora Roberta Torre, Emanuele Crialese e Pupi Avati. In teatro è diretta, tra gli altri, da Luca Ronconi, Gigi Dall’Aglio, Ninni Bruschetta, Giampiero Cicciò, Andrea De Rosa.