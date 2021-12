Donatella Moretti chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, figli e marito, “La canzone dell’amore perduto”. La cantante è ospite a Oggi e un altro giorno su Rai Uno alle 14.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Donatella Moretti

Donatella Moretti è nata a Perugia il 17 settembre 1942, ha 79 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. La Moretti è una cantante e conduttrice radiofonica italiana. Laureata in lingue, venne scoperta dopo aver artecipato quasi per caso al Cantagiro del 1962 nel girone dedicato agli esordienti e ne uscì vittoriosa con “L’abbraccio”.

Marito e figli, la vita privata di Donatella Moretti

Su marito e figli non si hanno informazioni. La cantante risulta infatti essere molto riservata.

La carriera di Donatella Moretti

Dopo aver esodito nel 1962, la Moretti viene messa sotto contratto dall’etichetta discografica Rca per la quale incide altri 45 giri. L’anno successivo, nel 1963, arriva il suo primo album “Diario di una sedicenne”, concept arrangiato da Ennio Morricone e che contiene il suo brano di maggior successo “Quando vedrete il mio caro amore”.

Nel 1964 partecipa con “Ogni felicità” al Festival delle Rose. Partecipa poi altre quattro volte al Cantagiro e al Festival di Sanremo nel 1967 con il brano “Una ragazza”.

“La canzone dell’amore perduto”

Nel 1971, in occasione del passaggio alla casa discografica King, intraprende una collaborazione con alcuni dei più importanti cantautori italiani che scrissero per lei gran parte dei brani del disco “Storia di storie” con le firme di Fabrizio De André, Lucio Battisti, Mogol, Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Sergio Bardotti. De André scrive per lei un altro grande successo (cantanto poi anche dal cantautore genovese): si tratta del brano “La canzone dell’amore perduto”.

La Moretti collabora in seguito anche con Franco Califano, Franco Battiato, Fred Bongusto, Cristiano Malgioglio, Memo Remigi e Tony Cucchiara. Nello stesso anno debuttò come conduttrice televisiva per la Rai.

Nel 1977 inizia a interessarsi anche di canzoni per bambini incidendo nel 2000 l’album “Zucchero filato” in collaborazione con il maestro Luis Bacalov e Loriana Lana, per poi approdare alla musica sacra, un ambito che tuttora la vede in attività fra dischi e recital.

Il 19 giugno 2020 torna con un nuovo album dal titolo “2020”.