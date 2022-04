Donatella Rettore: chi è, dove e quando è nata, età, la malattia, l’aborto, marito, figli, vita privata, Sanremo e i reality

Donatella Rettore è tra gli ospiti della puntata di giovedì 28 aprile di Big Show, il programma della prima serata di Canale 5 condotto da Enrico Papi. Ma chi è Donatella Rettore? Che cosa sappiamo di lei?

Chi è, dove e quando è nata, età: la biografia di Donatella Rettore

Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore, è una cantautrice, paroliera e attrice italiana. E’ nata a Castelfranco Veneto (Treviso) l’8 luglio del 1955, sotto il segno zodiacale del cancro. Ha dunque 66 anni di età.

Sua madre era una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, suo padre un commerciante, Sergio Rettore.

A soli dieci anni ha messo in piedi il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si è esibita nelle parrocchie cantando canzoni di Caterina Caselli.

Dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere si trasferisce a Roma per diventare cantante.

Nel 1973 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che la introduce al mondo della musica. L’anno seguente pubblica il suo primo singolo.

Sempre nel 1974 debutta al Festival di Sanremo con Capelli sciolti e incontra a Taranto il musicista Claudio Rego (nome d’arte di Claudio Filacchioni), con il quale avrà una relazione sentimentale e un rapporto di lavoro che durerà tutta la vita.

Nel 1978 cambia etichetta e abbandona il proprio nome di battesimo, facendosi chiamare semplicemente Rettore. Cambia anche il look e il genere di proposta musicale, più improntata al rock e al pop.

L’anno seguente è quello di Splendido splendente, che dà a Rettore il successo commerciale e la popolarità.

Nel 1980 pubblica il singolo Kobra, dal testo a doppio senso ironico e ammiccante, che ottiene il primo posto al Festivalbar.

Lo ska di Rettore

Nell’estate del 1981 Rettore spopola con Donatella, uno dei pochi esempi di ska italiano, che le permette di aggiudicarsi la vittoria assoluta al Festivalbar.

L’album Estasi clamorosa le vale un nuovo disco d’oro e contiene anche l’intensa Remember, la prima delle tre canzoni scritte da Elton John e dal suo entourage.

Nel 1982 Donatella è protagonista del film Cicciabomba, dove interpreta Miris Bigolin.

Nei primi anni ottanta nasce la storica rivalità con un’altra star della canzone italiana, Loredana Bertè, inizialmente amica di Donatella, che porterà anche a un lungo contenzioso legale.

Nel 1987 è chiamata da Giuni Russo ad incidere in duetto Adrenalina, composta dalla cantante palermitana assieme a Maria Antonietta Sisini, che diventa uno dei successi dell’estate.

Nel 1988 conduce per il secondo anno consecutivo il programma radiofonico Musica: ieri e oggi, in onda su Radio Stereo 2.

Nel 1991 recita a teatro in Omicidio a mezzanotte, spettacolo di Ron e Joni Pacie, tradotto e adattato da Enrico Maria Lamanna.

Donatella Rettore e la tv: i reality, dal Grande Fratello a La Fattoria

Nel 2004 torna all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello, dove assieme ai concorrenti ripropone la sua Kobra in una puntata che vede il picco di ascolto proprio durante il suo passaggio e supera gli ascolti del Festival di Sanremo.

In estate partecipa ad un altro reality Mediaset, La fattoria.

L’8 maggio 2015 Le Donatella pubblicano il singolo Donatella, cover dell’omonimo brano del 1981 di Rettore, la quale dimostra di apprezzare il progetto prendendo lei stessa parte alla realizzazione del singolo.

Dal 22 settembre 2017 prende parte come concorrente alla settima edizione del programma Tale e quale show su Rai 1.

Nel 2019 è una dei giudici della trasmissione di Rai 1 Ora o mai più, abbinata alla cantautrice Donatella Milani. Le continue polemiche fra le due artiste, che sfoceranno nel rifiuto da parte di Rettore di cantare insieme all’allieva, contribuiranno al decollo degli ascolti del programma, che si rivelerà un grande successo.

L’esperienza di Ora o mai più si rivela anche l’occasione per un riavvicinamento con la collega Marcella Bella, con la quale Rettore aveva avuto un acceso diverbio durante il Festival di Sanremo 1986.

Il ritorno al Festival di Sanremo

Nel 2021 la cantante è stata ospite al Festival di Sanremo nella serata delle cover, affiancando il gruppo La Rappresentante di Lista sulle note di Splendido Splendente.

A marzo del 2021, tramite i propri canali social, annuncia un tour teatrale che prenderà avvio nel mese di ottobre dello stesso anno dal titolo RETTORE Rockopera.

Nel 2022 Rettore torna in gara al Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga con il brano Chimica. Le due artiste si classificheranno sedicesime, mentre il brano arriverà al nono posto nella classifica Top Singoli FIMI, aggiudicandosi dopo poche settimane il disco d’oro.

Marito, figli, l’aborto: la vita privata di Donatella Rettore

Dal 2005 è sposata con Claudio Rego, a cui è legata da oltre 40 anni. “Il nostro è un amore lungo una vita: è stato il primo, a quel concerto di Alan Sorrenti, sarà l’ultimo”, ha raccontato la cantante in un’intervista.

Nel 2016, la Rettore ha rivelato di aver perso un bambino e di non aver più voluto provare ad averne: “Dovevamo avere un figlio di 20 anni, l’abbiamo perso che era ancora nella pancia, e non è accaduto più. Mi sono rovinata di terapie, continuavano a dirci che entrambi stavamo bene ma che non veniva, ed era un mistero. Oltre ancora non ho voluto insistere”. La cantante vive a Castelfranco Veneto, dove è nata.

Donatella Rettore e la malattia

La cantante ha una malattia, la talassemia, che la costringe a sottoporsi spesso a trasfusioni di sangue. “È la mia croce, ognuno ha la sua nella vita, e la affronto senza piangermi addosso”, ha dichiarato a DiPiù.

In un’intervista al settimanale Oggi, la Rettore ha fatto sapere di aver sconfitto un tumore. “Ho avuto paura, non sapevo se ne sarei uscita viva. Sia la prima volta, quando mi hanno detto ‘Dobbiamo togliere un sassolino dal seno’, sia la seconda quando mi hanno spiegato che dovevo fare un altro intervento perché il tumore era maligno e c’era il rischio di sviluppare metastasi. Fortuna che non sono una tipa da piagnistei”.