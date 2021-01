Donatella Rettore e l'intervista da Diaco: "Ho scoperto tardi la sessualità. All'epoca in Veneto..."

Intervistata da Pierluigi Diaco, ospite nel salotto di Ti Sento, Donatella Rettore ha raccontato di aver scoperto tardi la sessualità:

“22 anni. Io venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, era un Veneto bianco, era un Veneto che la donna non si deve toccare neanche con un fiore. Cioè proprio doveva essere illibata… Non facevo finta di fare la casta, ero una brava ragazza”.

Donatella Rettore e Elton John

“Io ero innamorata di Elton John, assolutamente innamorata… Era una cosa psicologica” Ti attraeva?, chiede Diaco. “Psicologicamente si. E’ un uomo talmente bravo… Quando ci siamo incontrati… non è che mi ha detto niente, si è messo a suonare il piano. Io… non sapevo più che lingua parlare, se in francese, in tedesco… Aveva una salopette fucsia e degli occhiali… era uno show solamente per me”.

Donatella Rettore e il tumore al seno

In piena emergenza Covid, la cantante ha subito una operazione per levare un tumore al seno: “Mi hanno operato il 1° marzo, il 13 mi hanno detto che dovevano intervenire di nuovo. Lì è cominciata la mia via crucis, con il Covid insieme”.

E ancora: “Sono stata aiutata molto. Mi sono fatta spesso male nella mia vita, ma una cosa così pesante non mi era mai capitata. Forse neppure me ne sono resa conto benissimo, ma ringraziamo i medici che mi hanno tenuta tranquilla”.

L’intervento è andato bene e oggi Donatella Rettore sta bene: “Sono “pulita”, ora devo stare sotto controllo. Io ero spaventata, non sapevo se ne sarei uscita viva. Ora ogni 3 mesi devo fare un controllo”.