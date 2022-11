Donatella Scarnati chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Rai, biografia e carriera. La giornalista e conduttrice Donatella Scarnati coordina il team della Rai che si occupa del Mondiale 2022 in Qatar. I Mondiali iniziano oggi 20 novembre, appuntamento dalle 15:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Donatella Scarnati

Donatella Scarnati è nata a Cosenza il 7 agosto del 1955. Ha 67 anni. Si laurea in scienze politiche ed è iscritta all’albo dei giornalisti dal 1981. Dal 1984 lavora alla Rai. La giornalista è stata la prima donna ad apparire stabilmente nei collegamenti di 90º minuto.

Marito, figli, vita privata di Donatella Scarnati

La giornalista è estremamente riservata riguardo alla sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia un marito o dei figli. Sappiamo che vive a Roma.

La carriera di Donatella Scarnati

Pur legandosi al mondo dello sport, la giornalista ha seguito anche diversi avvenimenti di cronaca. E’ sua, per esempio, la telecronaca dei funerali di Lady Diana, celebrati a Londra nel 1997. La Scarnati, dal 1992 al 1998, è stata conduttrice di TG1 Sport, poi inviata al seguito della Nazionale italiana di calcio per il TG1 e per Rai Sport. Dal 2015 la giornalista è responsabile del team di Rai Sport in occasione delle partite ufficiali e amichevoli della Nazionale di calcio. Le è stato inoltre conferito il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: “Competenza e professionalità fanno di Donatella Scarnati una testimone inappuntabile dei grandi eventi sportivi, vera compagna di viaggio dei tanti appassionati che seguono il Tg1“.