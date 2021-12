Dorina Dato chi è: età, dove e quando è nata la moglie di Drupi, figli, vita privata, carriera, ” Piccola e fragile”. La Dato è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda alle 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Dorina Dato

Dorina Dato è la moglie del cantante Drupi anche lui ospite nella trasmissione di Rai Uno. La sua data di nascita non è nota.

Marito e figli: la vita privata di Dorina Dato

La donna, a quanto pare non ha avuto figli. Ha conosciuto il marito sul palco dato che era una delle coriste in tournée.

I due stanno insieme dagli anni Settanta. In una precedente apparizione a Oggi è un altro giorno ha raccontato: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme. Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne… un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile. Non sono una gran chiacchierona, ne basta una in famiglia”.

Che lavoro fa Dorina Dato

Anche Dorina, come Drupi, da sempre ha avuto la passione per la musica. I due hanno anche collaborato. Ne è un esempio il disco intitolato “Fuori target” che è stato scritto proprio dalla coppia ed ha avuto un grandissimo successo.

Se da una parte Drupi ha ottenuto un grande successo sia in Italia sia nell’Europa dell’est, anche la moglie canta qualche apparizione come cantante solista. Nel 1979 ha inciso il 45 giri intitolato “Bambino”. Poi sempre nello stesso anno è uscito un altro singolo della donna intitolato “Mi piacerebbe diventare”.

Oggi Dorina condivide con il marito l’idea di custodire il più possibile la loro vita privata dalle luci dei riflettori. Non a caso Drupi si esibisce ormai solo per passione e non per soldi.

Drupi le ha dedicato “Piccola e fragile”

“Piccola e fragile”, uno dei più grandi successi di Drupi è stato dedicato a Dorina. Drupi ha raccontato come è nato il brano: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina, è sempre stata nel coro, e il mio collega mi ha detto, ‘questa è bella tosta, anche se è piccolina’, ed è nata così ‘Bella e fragile'”.

Drupi della moglie apprezza il fatto di non aver “mai voluto apparire in televisione, sta tremando come una foglia, si emoziona, io faccio il pagliaccio per farla divertire un po’. In questi anni le ho detto di tutto e di più, è il momento che taccia un po’, ma qui di amore ce ne è da buttar via”.