ROMA – Ci sarà anche Eleonora D’Urso, la sorella di Barbara, nella nuova stagione de “La dottoressa Giò”. Dopo 20 anni, infatti, domenica 13 gennaio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la nuova stagione della fiction con Barbara D’Urso.

“Ho creduto nel ritorno della Dottoressa Giò – racconta Barbara D’Urso a “Tv, Sorrisi e Canzoni” – la scorsa estate ho rinunciato alle vacanze per stare sul set, è stata una grande emozione”.

La protagonista della serie – spiega Barbara – ha lottato per avere giustizia. Ma ora la ritroverete piena di energie, come mi sento io, nel 2019 sarò in tv con 5 programmi”. Nel cast anche Christopher Lambert, che sul set si è innamorato dell’attrice Camilla Ferranti che presto sposerà: “Non mi sono accorta di nulla, l’ho scoperto dai giornali, evidentemente Giò è anche un po’ Cupido”. Lambert ha fatto finire Barbara al Pronto Soccorso: “E’ stato un incidente, durante la scena di una colluttazione mi ha dato un colpo troppo forte al torace…”. Con la conduttrice recita anche la sorella Eleonora d’Urso: “Fa una partecipazione, è una attrice bravissima, ha lavorato in tante fiction e teatro”. Sul set anche Marco Bonini, Alessia Giuliani, Paola Tiziana Cruciani e Rocco Tanica.