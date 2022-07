Dove vedere il campionato di Serie A? Sky, Now Tv, Dazn e Tim: tutte le offerte e i prezzi

Il 13 agosto ripartirà la Serie A. Ma dove si potrà vedere? Tutto il campionato sarà in esclusiva su DAZN. Su Sky e Now Tv invece se ne potranno vedere soltanto tre in co-esclusiva per ogni turno. C’è un altro modo per vedere la Serie A ed è l’abbonamento a Tim. Ma ecco una panoramica con tutti i possibili abbonamenti.

Sky

Chi vuole vedere le partite con Sky deve sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sky Calcio,

Prezzo? Fino al 31 luglio è in promozione a 30,90 euro al mese (inclusi anche alcuni campionati esteri, Serie BKT, Liga, Europa League e Conference League) insieme a Sky TV, cioè Super Leagues, con più di 800 partite dei campionati italiani e europei, show, serie Sky Original e internazionali e documentari e le funzioni Sky Q via internet e Sky HD.

Now Tv