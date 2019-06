ROMA – Ospite a “Dritto e Rovescio”, il programma condotto da Paolo Del Debio, Enzo Paolo Turchi rivela che prende 720 euro di pensione: “Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno, insegna e fa altro. Ma anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava”.

“Ci sono rimasto molto male – dice ancora il marito di Carmen Russo – non per una questione di soldi – non sono in miseria – bensì per etica professionale”. Che poi aggiunge: “Non si può trattare così un artista, famoso o non famoso che sia, dandogli un’elemosina. Tutti i miei contributi sono spariti, la ritengo un’offesa”.

Turchi, settantenne, si sente però quasi fortunato e racconta che i colleghi prendono tutti la stessa cifra di pensione. “Bisognava farsi una pensione da soli”.

Fonte: Dritto e Rovescio.