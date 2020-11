Nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio è successo di tutto tra risse, panettoni e Paolo Del Debbio costretto più volte a intervenire anche arrabbiandosi.

Ospiti di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ci sono l’europarlamentare della Lega Antonio Rinaldi e la senatrice del Pd Simona Malpezzi. Ad un certo punto, nel corso del dibattito, il leghista ha tirato fuori un panettone e ha detto: “Volevo solo sapere da chi difende questo governo se gli italiani quest’anno riusciranno a mangiare il panettone”.

Apriti cielo. Simona Malpezzi ribatte duramente: “Posso? Posso? Rinaldi che fa lo spiritoso è quello che ha votato contro i 209 miliardi che dovevano arrivare agli italiani. Io ringrazio l’Europa, non Rinaldi: la possibilità del panettone avviene grazie a quei miliardi”.

Parole che hanno scatenato la dura reazione di Rinaldi, che ha iniziato a urlare, mentre la Malpezzi gridava “bravo, bravo!”, battendo le mani ironicamente a Rinaldi. Il quale ha replicato: “Cara onorevole, visto che lei è così puntuale, se le è lette le condizioni?”. A quel punto Paolo Del Debbio è stato costretto a intervenire: “Non mi fate inc***, state boni tutti. Tutti boni. Decido io chi ca*** parla”.

Del Debbio si arrabbia con l’ospite

Ma non è finita qui. Poco dopo Paolo Del Debbio perde la pazienza anche contro l’ospite Si stava parlando dell’epidemia di coronavirus e della Cina, Paese da cui è partito il contagio, assieme al leghista Alessandro Morelli. Ospite in collegamento c’era una giovane ristoratrice italo-cinese che ha contestato le affermazioni fatte in studio.

Al che Del Debbio ha replicato: “Non stiamo discutendo di quello che fai tu o i cinesi in Italia, rispettabilissimi, ma del governo cinese che ha fatto degli errori, non so se volontari o involontari. Se non li avesse fatti – conclude Del Debbio -, oggi saremmo in una situazione diversa e forse anche la tua situazione sarebbe diversa, e magari il tuo ristorante sarebbe aperto e tutti staremmo meglio”. (Fonte Dritto e Rovescio).