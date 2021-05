A Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, una ragazza, intervistata da uno degli inviati, ha detto che in fondo i suoi nonni potrebbero anche morire di Covid pur di salvaguardare probabilmente la sua vita sociale.

Dritto e Rovescio, una ragazza: “Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Morissero”. Il servizio

Il servizio è stato girato nel centro di Roma. “Le persone che muoiono di Covid quanti anni hanno?” chiede la giovane. Allora la giornalista: “Quindi chissene frega?” e la ragazza: “No, dico che comunque i giovani della mia età non muoiono di Covid, ma neanche mio padre che ha 50 anni. A morire sono le persone anziane. A questo punto ti dico la verità: io tengo molto ai miei nonni, ma se devono morire morissero“.

Dritto e Rovescio, una ragazza: “Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Morissero”. Le polemiche sui social

Il filmato, come ovvio, ha fatto discutere.

“Che società consumistica e materialista. Senza empatia e discorsi superficiali. Siete allucinanti, mi fate vergognare della mia generazione!”, si legge in un tweet.. E ancora: “Molte odierne persone anziane hanno fatto sacrifici inimmaginabili per dare l’aperitivo a lei”. E ancora: “Che schifo, avrei dato la mia vita per i miei nonni. Che schifo!“. Finita qui? No. Ovvio. Si legge ancora: “Che amarezza sentire una giovane parlare così e poi dei propri nonni, che egoismo“.