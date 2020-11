Dritto e Rovescio, scontro in diretta tra Vissani e Sara Manfuso

A Dritto e Rovescio, nella puntata di giovedì 12 novembre, scontro in diretta tra lo chef Gianfranco Vissani e Sara Manfuso.

Botta e risposta acceso tra Gianfranco Vissani e Sara Manfuso a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.

Il tema principale del salotto di Rete Quattro è il decreto Ristori bis. In studio ci sono Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso.

In collegamento c’è lo chef Gianfranco Vissani. Passa poco il dibattito si infiamma. Il dibattito si infiamma quando si inizia a parlare del sostegno economico del governo alle aziende in difficoltà per via della pandemia da coronavirus.

“Vissani, ma lei ha anticipato la cassa integrazione ai suoi dipendenti? -chiede provocatoriamente la compagna del deputato Pd Andrea Romano -. Lo hanno fatto in tanti imprenditori per aiutare le famiglie anche se non si chiamano Vissani”.

Un’uscita che scatena lo chef: “Mi hai rotto le palle”. E lei che ridendo controbatte nello studio di Paolo Del Debbio: “Ma tu dici un sacco di stro***e”.

E ancora: “Mettetele un cerotto”. “Dai, Vissani, non fare quello che non ha soldi! Lo vediamo il tuo faccione sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia. E dai!!!” conclude la Manfuso. (Fonti: Dritto e Rovescio, YouTube)