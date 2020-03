ROMA – Vittorio Sgarbi fa un passo indietro sul coronavirus. Il critico d’arte ospite de programma televisivo Dritto e Rovescio si rimangia le parole spese il 10 marzo contro il governo, quando asseriva che non c’era nessun pericolo. Ora invece in televisione ribadisce che il coronavirus è un’emergenza e che restare a casa è la soluzione giusta per difendersi.

In collegamento con lo studio di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio, Sgarbi ha dichiarato: “Io non voglio sottovalutare nulla, sono nemico del coronavirus e lo considero una iattura e una sventura. Però sono ottimista, e quindi dico agli italiani che sono in casa di non essere preoccupati, nel senso che quello che stiamo facendo è il modo migliore per resistere alla diffusione del contagio”.

(Fonte Rete 4)