Drupi chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, moglie Dorina, figli, vero nome e carriera.

Dove e quando è nato Drupi e vero nome

Drupi, vero nome Giampiero Anelli, è uno dei più longevi e apprezzati cantautori italiani. Nato a Pavia il 10 agosto 1947, sotto il segno del Leone, ha 74 anni. In realtà da piccolo voleva fare l’idraulico, mestiere che ha anche svolto per un periodo prima di raggiungere il successo. Giampiero Anelli ha lavorato anche come benzinaio e barman.

Drupi, la carriera musicale

Ha iniziato giovanissimo, appena 15enne, a suonare con un gruppo di amici, Le Calamite. Ma la notorietà la raggiunge solo nel 1973 partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Vado via”, che però si classifica all’ultimo posto. Eppure, la canzone diventa famosissima sia in Italia che all’estero.

Nel 1976 è tornato al Festival di Sanremo con la canzone “Sambariò”. Uno dei brani più conosciuti di Drupi è stato “Paese” che nel 1978 è diventato anche la sigla finale di Domenica In. Nel 1982 è tornato anche al Festival di Sanremo con il brano intitolato “Soli” piazzandosi in terza posizione

Tra i suoi più grandi successi che lo consacreranno nella memoria collettiva ci sono brani come “Sereno è” e “Piccola e fragile” che gli vale il secondo posto al concorso Un disco per l’estate e che diverrà poi la sigla della telenovela “Topazio” con protagonista Grecia Colmenares. In mezzo la vittoria del Festivalbar con il brano “Due“.

Il suo repertorio, apprezzato anche all’estero, è piuttosto vasto. Impossibile non ricordare ancora “Fammi volare”, “Era bella davvero”, “Voglio una donna” e “Maledetta musica” (scritta e composta da Giorgio Faletti). Drupi è anche un personaggio controverso e controcorrente: molte volte ha pensato di appendere la chitarra al chiodo, lui che odia il successo ed ama la vita semplice. In Italia non sempre ha avuto il successo sperato, cosa invece ottenuta nell’Europa dell’Est dove è molto noto.

Il nome Drupi

Il cantante, all’anagrafe si chiama Giampiero Anelli e non è il padre di Davide, un giovane calciatore che milita in una squadra lombarda. In un’intervista ha dichiarato che il suo nome d’arte viene proprio da un folletto che interpretava nelle recite alla scuola materna. Nulla a che vedere dunque con il cane Drupi, il noto personaggio dei fumetti spesso accostato al cantante.

Drupi, moglie e vita privata

Drupi è sposato con Dorina Dato. I due si sono conosciuti in sala prove. La donna infatti era una corista che accompagnava Drupi nei suoi tour. I due conducono insieme una vita molto tranquilla lontana dai riflettori. A quanto pare non hanno figli. Sulla moglie, il cantante ha raccontato: “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”.