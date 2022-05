Drupi chi è: moglie Dorina Dato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Drupi: moglie Dorina Dato, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Drupi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. La trasmissione televisiva di Rai 1 va in onda alle ore 14:00 ed è condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Drupi

Drupi, vero nome Giampiero Anelli, è uno dei più longevi e apprezzati cantautori italiani. Nato a Pavia il 10 agosto 1947, sotto il segno del Leone, ha 74 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

La moglie e i figli, la vita privata di Drupi

Drupi è sposato con Dorina Dato. I due si sono conosciuti in sala prove. La donna infatti era una corista che accompagnava Drupi nei suoi tour. I due conducono insieme una vita molto tranquilla lontana dai riflettori. A quanto pare non hanno figli. Sulla moglie, il cantante ha raccontato: “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”.

La carriera di Drupi

Drupi ha iniziato giovanissimo, appena 15enne, a suonare con un gruppo di amici, Le Calamite. Ma la notorietà la raggiunge solo nel 1973 partecipando al Festival di Sanremo con il brano “Vado via”, che però si classifica all’ultimo posto. Eppure, la canzone diventa famosissima sia in Italia che all’estero.

Nel 1976 è tornato al Festival di Sanremo con la canzone “Sambariò”. Uno dei brani più conosciuti di Drupi è stato “Paese” che nel 1978 è diventato anche la sigla finale di Domenica In. Nel 1982 è tornato anche al Festival di Sanremo con il brano intitolato “Soli” piazzandosi in terza posizione.