ROMA – Drupi e la parolaccia in diretta a Domenica In. Ospite di Cristina Parodi, il cantante, oggi settantenne, ha raccontato: “Stavo per tornare a fare l’idraulico. Avevo 27 anni e mi sentivo già vecchio… Pensa te che cogl**ne che ero”.

C’è stato un momento di imbarazzo per la conduttrice, ma il pubblico è subito scoppiato a ridere e la gaffe si è chiusa lì.

Drupi, all’anagrafe Giampiero Anelli, stava raccontando come, grazie a Mia Martini, era riuscito a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo del 1973 con il brano Vado via. Questo quando, a soli 27 anni, stava già pensando di abbandonare la musica per tornare al suo vecchio mestiere. “Mi sentivo già vecchio…”, ha spiegato il cantante.

