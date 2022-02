Drusilla Foer chi è, età, dove e quando è nata, Gianluca Gori, vita privata, Sanremo, Instagram, biografia e carriera. Drusilla Foer presenta questa sera 3 febbrario, al fianco di Amadeus, il Festival di Sanremo 2022. Il Festival è in onda su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, Gianluca Gori, biografia di Drusilla Foer

Drusilla Foer nasce come Gianluca Gori. E’ nata a Siena il 23 luglio del 1945. Ha 76 anni. E’ cresciuta a Cuba, dove il padre diplomatico aveva trasferito la famiglia. L’attrice ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle. Sorelle che però sono morte in un incidente aereo. Drusilla ha anche due nipoti, Ginevra e Giacomo.

Instagram, curiosità, vita privata di Drusilla Foer

Drusilla ha raccontato di essere stata sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. Successivamente mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore”. Foer, discendente della famiglia Dufur, è poi morto. Quindi, allo stato attuale, Drusilla Foer è vedova. Profilo Instagram: drusillafoer.

All’anagrafe, Drusilla Foer risponde al nome di Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze. Ha creato questo personaggio diventato in breve tempo un fenomeno del web. In un’intervista a Libero, ha spiegato da dove viene il suo nome d’arte: “Da una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato un monumento storico, una sorta di pezzo di antiquariato. Come me, insomma”.

La carriera di Drusilla Foer

La popolarità è arrivata grazie al web, per poi riuscire a ottenere ruoli importanti al cinema. In veste di attrice ha recitato nel 2012 in Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e Sempre più bello. Tante apparizioni, ormai, annche in tv. E’ stata giudice a Strafactor ed editorialista a Matrix Chiambretti e ospite fissa a CR4 – La Repubblica delle Donne e Ciao Maschio. Recentemente, Gianluca Gori ha portato Drusilla Foer in tournée con lo spettacolo teatrale Eleganzissima. Ha anche scritto un libro: Tu non conosci la vergogna – La mia vita eleganzissima. Nel 2022 presenta una delle serate del Festival di Sanremo con Amadeus.