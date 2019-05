ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” Marco Baldini parla del suo problema con il gioco d’azzardo. Baldini ha parlato della sua storia. Una storia piena di momenti bui:

“Questa – racconta – è una patologia riconosciuta, si chiama ludopatia. Sono stato in analisi e hanno capito che nasceva da un disagio psicologico più profondo. Questo non mi scagiona dalle mie responsabilità. Però prendersela con una persona che soffre di ludopatia è come prendersela con uno che soffre di alcolismo. […] Il lato più drammatico di una dipendenza del genere non sono i soldi persi ma l’affetto, la stima, il talento persi. A me dei soldi non importa niente. Vado nelle scuole a raccontare ai ragazzi quali sono i rischi della ludopatia. Sai perché quando mi invitano per questo argomento ora vado volentieri? Perché voglio essere un esempio. Voglio dire: ‘Ragazzi occhio, se cadete in questo tunnel poi perdete tutto come è successo a me'”.

E poi svela: “L’ultima volta che ho fatto una scommessa? Se parliamo di un euro al superenalotto 15 giorni fa. Il problema è quando la tua mente pensa di volersi rifare”.

Alda D’Eusanio, ospite anche lei in studio, non mostra pietà con Baldini: “Marco non puoi rovinare tutto. Non mi fai pena, il tuo male ammazza tutti gli altri.Hai avuto una moglie e amici che ti hanno adorato e li hai fatti scappare tutti. Curati…Ci sono delle cliniche”.

“Sto cercando di recuperare gli amici e gli affetti – prova a spiegarle Baldini – vado nelle scuole a parlare del rischio della ludopatia. Voglio essere un esempio per dire che se cadete in questo tunnel poi perdete tutto”.

Ma la D’Eusanio resta ferma sulla sua posizione: “Se ti vuoi impiccare sei libero di farlo, ovviamente ti direi di non farlo, ma basta con il pietismo. Quando Baldini si presenta come persona redenta io non riesco a credergli”. Fonte: Live – Non è la d’Urso.